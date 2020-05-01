Нижегородская область приняла участие в акции «Наш День Победы»

Нижегородская область стала участником акции «Наш День Победы», организованной аппаратом полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В Нижнем Новгороде песню «День Победы» исполнили академические и джазовые музыканты, фольклорные и поп-исполнители, вокалисты губернского оркестра и участники шоу «Голос. Дети».

Съёмки ролика состоялись до введения режима самоизоляции.

К акции уже присоединились Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Башкортостан, Самарская область и Татарстан. Далее она состоится в Пермском крае.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске пройдёт акция «Парад у дома ветерана».