Нижегородская область приняла участие в акции «Наш День Победы»

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Нижегородская область стала участником акции «Наш День Победы», организованной аппаратом полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
Нижегородская область приняла участие в акции «Наш День Победы»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В Нижнем Новгороде песню «День Победы» исполнили академические и джазовые музыканты, фольклорные и поп-исполнители, вокалисты губернского оркестра и участники шоу «Голос. Дети».

Съёмки ролика состоялись до введения режима самоизоляции.

К акции уже присоединились Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Башкортостан, Самарская область и Татарстан. Далее она состоится в Пермском крае.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске пройдёт акция «Парад у дома ветерана».

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