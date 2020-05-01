Нижегородская область приняла участие в акции «Наш День Победы»
- РИА Новости
Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
В Нижнем Новгороде песню «День Победы» исполнили академические и джазовые музыканты, фольклорные и поп-исполнители, вокалисты губернского оркестра и участники шоу «Голос. Дети».
Съёмки ролика состоялись до введения режима самоизоляции.
К акции уже присоединились Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Башкортостан, Самарская область и Татарстан. Далее она состоится в Пермском крае.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске пройдёт акция «Парад у дома ветерана».