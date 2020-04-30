В Ижевске пройдёт акция «Парад у дома ветерана»

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В Ижевске состоится акция «Парад у дома ветерана», заявил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.
В Ижевске пройдёт акция «Парад у дома ветерана»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«В Ижевске таких будет 90 дворов. Мы постараемся их охватить с 4 по 9 мая», — сказал Смирнов.

На площадках выступят не более четырёх артистов. Они исполнят песни, стихи, театральные зарисовки. Участников обеспечат средствами индивидуальной защиты.

Как отметил Смирнов, в других муниципалитетах тоже готовятся к проведению подобных мероприятий.

Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие Центрального военного округа провели онлайн-парад для 95-летнего ветерана Михаила Чечулина в Екатеринбурге.

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