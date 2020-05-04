Сингапурские учёные вновь изменили дату окончания эпидемии в России
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- РИА Новости
Так, согласно новому прогнозу, эпидемия закончится 17 августа.
Авторы модели отмечают, что соответствующие даты могут изменяться в зависимости от ситуации с принимаемыми мерами.
Изначально сингапурские учёные выступили с предположением, что распространение вируса в России завершится к 20 июля.
Позднее они скорректировали прогноз и предположили, что распространение COVID-19 в России прекратится 8 августа.