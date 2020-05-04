Сингапурские учёные вновь изменили дату окончания эпидемии в России

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Учёные из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, сдвинув его на 17 августа, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
Сингапурские учёные вновь изменили дату окончания эпидемии в России
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Так, согласно новому прогнозу, эпидемия закончится 17 августа.

Авторы модели отмечают, что соответствующие даты могут изменяться в зависимости от ситуации с принимаемыми мерами.

Изначально сингапурские учёные выступили с предположением, что распространение вируса в России завершится к 20 июля

Позднее они скорректировали прогноз и предположили, что распространение COVID-19 в России прекратится 8 августа.

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