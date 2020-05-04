Попова оценила возможность завершения циркуляции коронавируса

Говорить о полном прекращении распространения коронавирусной инфекции в настоящее время невозможно, независимо от характера принятых мер. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна», — цитирует ТАСС Попову.

Она отметила, что всё равно «общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране».

Ранее Попова заявляла, что «ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации».

3 мая генеральный директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России академик РАН Сергей Бойцов, говоря о темпах прироста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, отметил, что основная причина этого — увеличение количества ПЦР-тестов.