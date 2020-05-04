Попова оценила возможность завершения циркуляции коронавируса

Короткая ссылка
Говорить о полном прекращении распространения коронавирусной инфекции в настоящее время невозможно, независимо от характера принятых мер. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова оценила возможность завершения циркуляции коронавируса
  • AFP

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна», — цитирует ТАСС Попову.

Она отметила, что всё равно «общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране».

Ранее Попова заявляла, что «ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации».

3 мая генеральный директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России академик РАН Сергей Бойцов, говоря о темпах прироста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, отметил, что основная причина этого — увеличение количества ПЦР-тестов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить