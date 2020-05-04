В Минздраве рассказали об особенностях лечения онкобольных в пандемию

Пациентам с онкологическими заболеваниями не следует проводить химиотерапию в случае выявления коронавирусной инфекции COVID-19, заявил онколог академик РАН Андрей Каприн, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии.

«Если COVID-19 детектируется, то такие пациенты отправляются под наблюдение терапевта или инфекциониста по месту жительства в режим изоляции с последующим трёхкратным тестированием. Согласно рекомендациям наших зарубежных коллег, проведение химиотерапии на период инфицирования COVID-19 стоит отложить», — цитирует его ТАСС.

В то же время при отрицательном тесте на коронавирус не следует откладывать плановую химиотерапию или лучевую терапию.

«Я не раз говорил, что рак не уходит на карантин именно по той простой причине, что онкологическое заболевание не ждёт. Поэтому нашим пациентам рекомендуется проходить лечение в соответствии с назначенным планом, если человек в настоящий момент не инфицирован COVID-19», — пояснил Каприн.

При этом он рекомендует при необходимости соблюдать более длительные перерывы между курсами лечения и быть максимально внимательными к своему состоянию.

Ранее радиационный онколог, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) кандидат медицинских наук Наталья Деньгина рассказала в интервью RT об опасности коронавируса для пациентов с онкологическими заболеваниями.