Росавиация рассказала о тренировке воздушной части парада Победы
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- РИА Новости
Как говорится на сайте ведомства, тренировка состоится 4 мая.
«В соответствии с представлением от Минобороны России для проведения тренировок воздушной части парада Победы в Москве оперативными органами ЕС ОрВД установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая 2020 года», — указывается в заявлении.
Отмечается, что аналогичные ограничения будут установлены непосредственно при проведении воздушной части парада 9 мая.
Ведомство уточняет, что проведение воздушных парадов, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, предполагается в 32 городах страны.
Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие Центрального военного округа провели онлайн-парад для 95-летнего ветерана Михаила Чечулина в Екатеринбурге.