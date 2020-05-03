Росавиация рассказала о тренировке воздушной части парада Победы

Росавиация опубликовала сообщение, в котором рассказывается о тренировке воздушной части парада Победы.

Как говорится на сайте ведомства, тренировка состоится 4 мая.

«В соответствии с представлением от Минобороны России для проведения тренировок воздушной части парада Победы в Москве оперативными органами ЕС ОрВД установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая 2020 года», — указывается в заявлении.

Отмечается, что аналогичные ограничения будут установлены непосредственно при проведении воздушной части парада 9 мая.

Ведомство уточняет, что проведение воздушных парадов, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, предполагается в 32 городах страны.

Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие Центрального военного округа провели онлайн-парад для 95-летнего ветерана Михаила Чечулина в Екатеринбурге.