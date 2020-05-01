В Екатеринбурге провели мини-парад для 98-летнего ветерана

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В Екатеринбурге военнослужащие Центрального военного округа провели мини-парад для 98-летнего ветерана Лазаря Иоффе.
В Екатеринбурге провели мини-парад для 98-летнего ветерана
  • © пресс-служба ЦВО

Об этом сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Для Иоффе, в частности, исполнили песню «День Победы» под видеоряд с полётом истребителей, показанный на передвижном экране на улице.

Ветерану также передали письма с поздравлениями от военных, которые проходят службу в том числе в Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре.

Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие Центрального военного округа провели онлайн-парад для 95-летнего ветерана Михаила Чечулина в Екатеринбурге.

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