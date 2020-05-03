В Подмосковье ежедневно выпускают более 600 тысяч масок

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В Подмосковье за последний месяц увеличили объём производства медицинских масок, теперь он составляет свыше 600 тыс. в день.
В Подмосковье ежедневно выпускают более 600 тысяч масок

    «В Подмосковье ежедневно выпускают 620 тыс. масок. Всего за месяц объём производства увеличен в два раза. Этого удалось достичь благодаря перепрофилированию 11 компаний, специализирующихся на лёгкой промышленности», — цитирует ТАСС пресс-службу правительства региона.

    Изготовлением масок в области занимаются 14 предприятий, которые «работают в три смены, закупают дополнительное оборудование».

    Кроме того, для предприятий увеличен размер субсидий на возмещение затрат от покупки оборудования с 30% до 80%.

    1 мая губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв ввёл на территории Подмосковья масочный режим.

    Всем гражданам в период до 12 мая «строго рекомендуется» использовать в общественных местах маски и респираторы. С 12 мая масочный режим становится обязательным.

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