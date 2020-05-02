В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи. Из-за этого селение Ногир осталось без связи, сообщил глава региона Вячеслав Битаров.

По его словам, имеется определённая часть населения в мире и в стране, которая «продолжает доказывать, что никакого коронавируса нет, что никакой опасности нет».

«Некоторые заходят и дальше, в том числе и наши граждане, (говорят. — RT) что это организовано какими-то мировыми силами, которые заинтересованы в том, чтобы людей загнать, как мне говорили некоторые участники митинга, в резервации, по домам, поставить потом антенны 5G, облучить, чтобы они потеряли сознание, потом будут чипировать», — сказал Битаров. Его слова приводит РИА Новости.

С такими людьми он столкнулся и во время митинга во Владикавказе, отметил глава республики.

«К сожалению, и такие есть люди, и немало таких людей... и они мне это доказывали, но я с ними спорить не стал. Но, к сожалению, они идут и дальше: в частности, недавно сожгли антенну МТС рядом с селением Ногир. И конечно же, Ногир остался у нас без связи. Каждый день идут звонки в мою приёмную, чтобы связь наладили», — рассказал Битаров.

Ранее суд в Северной Осетии назначил административные аресты 37 участникам несанкционированного митинга во Владикавказе.

20 апреля во Владикавказе на площади Свободы прошёл несогласованный митинг, участники которого призывали отменить режим самоизоляции.

СК возбудил уголовное дело в связи с применением насилия в отношении 13 силовиков на этом митинге.