В Ростовской области рассказали о возрасте новых заболевших COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный пресс-центр по информированию о ситуации по COVID-19.
Ещё 41% — это пациенты от 46 до 65 лет, 24% — от 66 до 79 лет, 4,8% — старше 80 лет. На детей приходится 4,8%.
За сутки в области зафиксировали 79 новых случаев заболевания COVID-19.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Коми приняли решение ввести карантин в больницах и социальных учреждениях, где находятся пациенты с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями.