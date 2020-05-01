В Ростовской области рассказали о возрасте новых заболевших COVID-19

Среди новых заболевших коронавирусом в Ростовской области 47% — граждане в возрасте от 18 до 45 лет.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный пресс-центр по информированию о ситуации по COVID-19.

Ещё 41% — это пациенты от 46 до 65 лет, 24% — от 66 до 79 лет, 4,8% — старше 80 лет. На детей приходится 4,8%.

За сутки в области зафиксировали 79 новых случаев заболевания COVID-19.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Коми приняли решение ввести карантин в больницах и социальных учреждениях, где находятся пациенты с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями.