Глава Роспотребнадзора допустила усиление режима самоизоляции
- РИА Новости
По её словам, инкубационный период у коронавируса составляет от шести до восьми дней.
«Если мы сегодня начнём нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать», — цитирует её РИА Новости.
Ранее Роспотребнадзор предупредил о вероятности второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией осенью 2020 года.
Также Попова называла три основных критерия, от которых зависит начало этапа снятия ограничений.
Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Лукашев в беседе с газетой «Известия» предположил, что ослабление ограничительных мер из-за коронавируса в России будет очень осторожным, а на полное завершение пандемии может потребоваться много месяцев.