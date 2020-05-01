Глава Роспотребнадзора допустила усиление режима самоизоляции

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ограничительные меры из-за распространения коронавируса нужно будет усилить, если россияне во время майских праздников будут нарушать режим самоизоляции.
Глава Роспотребнадзора допустила усиление режима самоизоляции
  • РИА Новости

По её словам, инкубационный период у коронавируса составляет от шести до восьми дней. 

«Если мы сегодня начнём нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о вероятности второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией осенью 2020 года. 

Также Попова называла три основных критерия, от которых зависит начало этапа снятия ограничений.

Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Лукашев в беседе с газетой «Известия» предположил, что ослабление ограничительных мер из-за коронавируса в России будет очень осторожным, а на полное завершение пандемии может потребоваться много месяцев.

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