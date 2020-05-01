Психолог дала рекомендации по правильному питанию во время режима самоизоляции

Клинический психолог, специалист по коррекции пищевого поведения Варвара Зародина дала рекомендации по правильному питанию во время режима самоизоляции.

«Когда вы записываете то, что вы съели, оценка даётся более критично. Иногда вам кажется, что вы ничего не съели, но потолстели. Но если вы ведёте запись, то вы увидите, что это совсем не так», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, также следует планировать график еды, поскольку это дисциплинирует.

Зародина также советует убрать все печенья и конфеты, чтобы они не были всегда в зоне доступа.

«Самое вредное — это сладкие маленькие перекусы», — сказала эксперт.

Кроме того, она рекомендует пить чай и кофе без сахара, а из фруктов исключить арбузы, бананы и виноград, поскольку там самый высокий гликемический индекс.

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