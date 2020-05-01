В Совфеде поддержали идею назначать психологов супругам на грани развода
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«На мой взгляд, психологическая помощь в различного рода жизненных ситуациях полезна всегда, не только в условиях сложившейся кризисной обстановки. Такая помощь нужна, потому что не все семьи распадаются раз и навсегда. Это полезная практика и хорошая инициатива. В условиях кризисных явлений, когда отношения обостряются, это очень полезно», — считает сенатор.
По словам Рязанского, главный вопрос при реализации данной инициативы может состоять в «нехватке специалистов соответствующей квалификации».
Ранее в Национальном родительском комитете выступили с инициативой предоставить семьям на грани развода бесплатные услуги психолога.
По мнению общественников, такая мера необходима в связи с возможным увеличением количества разводов на фоне сложной психологической ситуации из-за распространения коронавируса.