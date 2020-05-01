В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 630 человек

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 выздоровел 631 заболевший. Общее число вылечившихся увеличилось до 5766 жителей, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровел ещё 631 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 5766», — цитирует её РИА Новости.

Ракова также предостерегла москвичей от самолечения, напомнив, что все необходимые лекарства в зависимости от симптомов и тяжести заболевания назначает врач.

«Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берётся мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача», — подчеркнула заммэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в настоящее время в столичных больницах остаются 17 тыс. заражённых коронавирусной инфекцией.

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал инициативу установить на улицах боксы, в которых можно пройти тестирование на коронавирус.