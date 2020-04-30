Собянин назвал число находящихся в больницах Москвы больных COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что в настоящее время в столичных больницах находятся 17 тыс. заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19.

Мэр рассказал, что «год назад система здравоохранения имела всего 30 тыс. коек, на которых пребывали все больные всеми видами заболеваний».

«А сейчас 17 тыс. забрал только COVID — то есть это уже больше половины на койках всех больниц Москвы больные COVID», — заявил Собянин.

Он подчеркнул, что это «просто огромный, гигантский объём».

Согласно последним данным, в Москве выявили 53 739 случаев заражения COVID-19.

Ранее Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 11 мая.