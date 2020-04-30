Собянин назвал число находящихся в больницах Москвы больных COVID-19
- РИА Новости
Мэр рассказал, что «год назад система здравоохранения имела всего 30 тыс. коек, на которых пребывали все больные всеми видами заболеваний».
«А сейчас 17 тыс. забрал только COVID — то есть это уже больше половины на койках всех больниц Москвы больные COVID», — заявил Собянин.
Он подчеркнул, что это «просто огромный, гигантский объём».
Согласно последним данным, в Москве выявили 53 739 случаев заражения COVID-19.
Ранее Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 11 мая.