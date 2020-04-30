Собянин оценил ситуацию с распространением коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в столице.

Он заявил в эфире телеканала «Россия 24», что, «если смотреть день ко дню последние дней пять-шесть-семь, складывается ощущение, что ситуация стабилизировалась».

«Каждый день 2,5—3 тыс. заболевших. Нет такого роста, что сегодня 3 тыс., завтра 5 тыс., потом 6 тыс. Такое благодушное ощущение, что мы вышли на какой-то порог заболеваемости, на пик, а дальше нас ждёт только спад», — сообщил столичный мэр.

Ранее Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 11 мая.

Соответствующий указ мэр Москвы подписал вскоре после того, как российский лидер Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.