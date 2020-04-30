Эксперт прокомментировал результаты проведённых RT тестов на антитела к коронавирусу

Заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии «НМИЦ гематологии» Минздрава России Григорий Ефимов прокомментировал выявление у 13 сотрудников RT антител IgM, а ещё у троих — антител обоих классов: IgM и IgG.

«Если считать показания тестов на 100% верными, то это означает, что 13 человек находятся в острой фазе. Если у них нет симптомов, значит, они болеют бессимптомно. Вполне возможно, что они являются и разносчиками вируса», — рассказал Ефимов RT.

По его словам, бывают и ложноположительные результаты, при этом тесты чаще выдают ложноположительные результаты именно на антитела IgM, чем на IgG.

«Тесты на антитела бывают двух видов: тест-полоски и серологические тесты с использованием лабораторного оборудования. Вторые, конечно же, точнее», — пояснил он.

Эксперт отметил, что те три человека, которые имеют антитела обоих классов, уже переболели.

«Возможно, они уже выздоровели, а антитела IgM могут оставаться до двух и даже трёх-четырёх недель», — пояснил он.

В результате исследования на наличие антител к COVID-19, проведённого у 162 сотрудников телеканала RT, у 13 человек были найдены антитела IgM, ещё у троих — антитела сразу двух типов: IgM и IgG. У остальных участников тестирования антитела обнаружены не были.

Телеканал RT стал первой в России компанией, чьи сотрудники прошли скрининг-тесты на антитела к COVID-19.

Именно такие тесты сейчас сдают жители китайского города Ухань, где в декабре 2019 года возникла первая вспышка коронавирусной инфекции нового типа.