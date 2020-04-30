Эксперт прокомментировал результаты проведённых RT тестов на антитела к коронавирусу
- globallookpress.com
«Если считать показания тестов на 100% верными, то это означает, что 13 человек находятся в острой фазе. Если у них нет симптомов, значит, они болеют бессимптомно. Вполне возможно, что они являются и разносчиками вируса», — рассказал Ефимов RT.
По его словам, бывают и ложноположительные результаты, при этом тесты чаще выдают ложноположительные результаты именно на антитела IgM, чем на IgG.
«Тесты на антитела бывают двух видов: тест-полоски и серологические тесты с использованием лабораторного оборудования. Вторые, конечно же, точнее», — пояснил он.
Эксперт отметил, что те три человека, которые имеют антитела обоих классов, уже переболели.
«Возможно, они уже выздоровели, а антитела IgM могут оставаться до двух и даже трёх-четырёх недель», — пояснил он.
В результате исследования на наличие антител к COVID-19, проведённого у 162 сотрудников телеканала RT, у 13 человек были найдены антитела IgM, ещё у троих — антитела сразу двух типов: IgM и IgG. У остальных участников тестирования антитела обнаружены не были.
Телеканал RT стал первой в России компанией, чьи сотрудники прошли скрининг-тесты на антитела к COVID-19.
Именно такие тесты сейчас сдают жители китайского города Ухань, где в декабре 2019 года возникла первая вспышка коронавирусной инфекции нового типа.