RT стал первой в России компанией, которая проводит скрининг-тесты на антитела к COVID-19 для своих сотрудников

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Телеканал RT стал первой в России компанией, которая проводит скрининг-тесты на антитела к COVID-19 для своих сотрудников. В настоящее время эти тесты проходит в основном медицинский персонал.
RT стал первой в России компанией, которая проводит скрининг-тесты на антитела к COVID-19 для своих сотрудников
  • © RT

Тест показывает, есть ли в крови антитела, которые иммунная система вырабатывает для борьбы с вирусом. Результат даёт возможность понять, переболел ли человек и есть ли у него иммунитет к коронавирусу.

Именно такой тест сейчас массово проходят жители Ухани и других китайских городов, которые постепенно возвращаются к обычному ритму жизни после эпидемии.

Тесты проводят Институт стволовых клеток человека и ассоциация «Силквей Ралли».

Ранее «Силквей Ралли» совместно с Минобороны России доставила эти тест-системы из Китая вместе со средствами защиты для военных врачей.

На прошедшей неделе «Силквей Ралли» по личному поручению Сергея Шойгу организовала несколько телемостов между китайскими специалистами по борьбе с COVID-19 и российскими военными врачами.

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