RT стал первой в России компанией, которая проводит скрининг-тесты на антитела к COVID-19 для своих сотрудников
- © RT
Тест показывает, есть ли в крови антитела, которые иммунная система вырабатывает для борьбы с вирусом. Результат даёт возможность понять, переболел ли человек и есть ли у него иммунитет к коронавирусу.
Именно такой тест сейчас массово проходят жители Ухани и других китайских городов, которые постепенно возвращаются к обычному ритму жизни после эпидемии.
Тесты проводят Институт стволовых клеток человека и ассоциация «Силквей Ралли».
Ранее «Силквей Ралли» совместно с Минобороны России доставила эти тест-системы из Китая вместе со средствами защиты для военных врачей.
На прошедшей неделе «Силквей Ралли» по личному поручению Сергея Шойгу организовала несколько телемостов между китайскими специалистами по борьбе с COVID-19 и российскими военными врачами.