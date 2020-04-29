У 16 сотрудников RT тест на коронавирус оказался положительным в ходе проверки на антитела к COVID-19

Стали известны результаты первых тестов на антитела к COVID-19, которые проводились на телеканале RT.

В исследовании приняли участие 162 сотрудника.

Из них 13 человек имеют антитела IgM. Это значит, что обследуемый, скорее всего, недавно заболел. Необходимы изоляция и дополнительное наблюдение.

Ещё у трёх человек выявлены антитела обоих классов — IgM и IgG. Это значит, что обследуемый, скорее всего, находится в активной стадии болезни. Ему и ближайшему кругу контактов необходима срочная изоляция, а при наличии симптомов заболевания (повышение температуры тела, кашель, слабость, одышка) — срочная консультация врача.

В итоге 16 человек из 162 отправлены в самоизоляцию.

У остальных сотрудников отсутствуют антитела обоих классов (IgM и IgG). Это значит, что они не болели коронавирусом.

Сотрудников, у которых присутствовали бы только антитела IgG (признак того, что человек уже переболел вирусной инфекцией и организм выработал иммунный ответ), не обнаружено.

При этом, по данным ВОЗ, в настоящее время нет доказательств того, что люди, которые перенесли COVID-19 и имеют антитела, полностью защищены от повторного заражения.

Телеканал RT стал первой в России компанией, которая проводит скрининг-тесты на антитела к COVID-19 для своих сотрудников. В настоящее время эти тесты проходит в основном медицинский персонал.

Тест показывает, есть ли в крови антитела, которые иммунная система вырабатывает для борьбы с вирусом. Результат даёт возможность понять, переболел ли человек и есть ли у него иммунитет к коронавирусу.

Именно такой тест сейчас массово проходят жители Ухани и других китайских городов, которые постепенно возвращаются к обычному ритму жизни после эпидемии.