Врач оценил опасность жары для здоровья

Семейный врач Алексей Добровольский оценил опасность жары для здоровья.

«Кратковременное воздействие высокой температуры никакого вреда человеческому организму не нанесёт, если человек не находится целый день на открытом воздухе», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, если находиться под палящим солнцем в течение дня, то вред будет и от одного дня.

Как отметил Добровольский, жара в первую очередь угрожает тем, кто изначально в зоне риска. Он пояснил, что высокая температура провоцирует обострения, особенно у пожилых людей.

«Когда дома прогреваются, температура в квартирах повышается, кислорода в воздухе становится меньше. У пожилых людей, страдающих от хронических заболеваний, например сердечно-сосудистой системы, это всё обостряется», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что главная первая помощь — большое количество воды и головной убор.

Ранее зампред комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Игорь Черкасов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с изменением климата в России и влиянием природных процессов на развитие страны.