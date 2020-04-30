Врач оценил опасность жары для здоровья

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Семейный врач Алексей Добровольский оценил опасность жары для здоровья.
Врач оценил опасность жары для здоровья
  • РИА Новости

«Кратковременное воздействие высокой температуры никакого вреда человеческому организму не нанесёт, если человек не находится целый день на открытом воздухе», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, если находиться под палящим солнцем в течение дня, то вред будет и от одного дня.

Как отметил Добровольский, жара в первую очередь угрожает тем, кто изначально в зоне риска. Он пояснил, что высокая температура провоцирует обострения, особенно у пожилых людей.

«Когда дома прогреваются, температура в квартирах повышается, кислорода в воздухе становится меньше. У пожилых людей, страдающих от хронических заболеваний, например сердечно-сосудистой системы, это всё обостряется», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что главная первая помощь — большое количество воды и головной убор.

Ранее зампред комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Игорь Черкасов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с изменением климата в России и влиянием природных процессов на развитие страны.

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