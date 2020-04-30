Проценко заявил, что COVID-19 прогрессирует
- © РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
«Опасность не миновала. Рост заболеваемости сохраняется, тяжёлых случаев меньше не становится, болезнь прогрессирует», — сказал он в интервью РИА Новости.
По его словам, «молодые стали болеть больше».
«Для них ещё опаснее собираться большими группами — все эти шашлыки, компании, массовые гулянья. Поэтому я призываю всех серьёзно отнестись к ситуации, отложить планы на майские и не собираться с друзьями и родственниками», — добавил он.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян воздержаться от поездок на майские праздники к родственникам и друзьям.
28 апреля российский президент Владимир Путин попросил россиян на майские праздники воздержаться от походов в гости, «посиделок в больших компаниях» и необязательных поездок.