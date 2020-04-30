Проценко заявил, что COVID-19 прогрессирует

Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко заявил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 сохраняется, а сама болезнь прогрессирует.

«Опасность не миновала. Рост заболеваемости сохраняется, тяжёлых случаев меньше не становится, болезнь прогрессирует», — сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, «молодые стали болеть больше».

«Для них ещё опаснее собираться большими группами — все эти шашлыки, компании, массовые гулянья. Поэтому я призываю всех серьёзно отнестись к ситуации, отложить планы на майские и не собираться с друзьями и родственниками», — добавил он.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян воздержаться от поездок на майские праздники к родственникам и друзьям.

28 апреля российский президент Владимир Путин попросил россиян на майские праздники воздержаться от походов в гости, «посиделок в больших компаниях» и необязательных поездок.