Вирусолог оценил эффективность ультрафиолета в борьбе с COVID-19

Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн оценил эффективность ультрафиолета в борьбе с COVID-19.

«Чем ультрафиолетового света больше, тем сильнее убиваются вирусы, которые находятся вне организма. Если солнечный свет падает на поверхность, где находится вирус, то она обеззараживается», — заявил он в беседе с ФАН.

Как подчеркнул эксперт, это дополнительный, но не решающий фактор, и нет такого, что солнце будет светить, а люди не станут болеть.

По его словам, тепло способствует повышению иммунитета, так или иначе летом меньше болеют.

«Вполне возможно, что это окажет влияние на эпидемию», — прогнозирует он.

В беседе с НСН Альтштейн также выразил мнение, что в ближайшее время вряд ли стоит ожидать второй волны коронавируса.

«Скорее всего, она будет осенью. Обычно для такого рода заболеваний более благоприятны осень, зима, в какой-то мере весна. А лето менее благоприятно», — пояснил он.

Как добавил вирусолог, есть основания надеяться, что летом будет существенное послабление, но быть уверенным на 100% здесь никто не может.

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