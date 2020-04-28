В Госдуме оценили последствия пандемии коронавируса

Детский хирург, председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Морозов оценил последствия пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Nation News.

«Очевидно, что весь накопленный опыт и эмоции заставят нас пересмотреть многие вопросы в здравоохранении, охране здоровья граждан», — сказал он на пресс-конференции в медиагруппе «Патриот».

Как считает Морозов, первая привычка, которая должна утвердиться, — слушаться профессионалов. По его словам, также необходимо усилить соблюдение гигиены. Третьей привычкой он назвал вакцинацию, систему слежения за здоровьем.

Со своей стороны, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с радио Sputnik выразил мнение, что ослабление режима самоизоляции в России будет происходить постепенно.

«По мере снятия противоэпидемических мер будут даваться соответствующие рекомендации. Конечно, карантин не будет прекращён сразу, одним рывком», — сказал он.

Как отметил эксперт, фиксируется много случаев заражения, а ситуация будет оставаться опасной ещё довольно долго.

«Поэтому обниматься, не держать дистанцию — не стоит. С кем можно, обнимайтесь. Но массовых объятий не должно быть», — заключил он.

Ранее Альтштейн дал прогноз относительно снижения числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.