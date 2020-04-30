В Новосибирске уволили полицейского за план по нарушителям самоизоляции

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В Новосибирске уволили сотрудницу полиции, которая требовала от подчинённых выполнять определённый план по штрафам за нарушение введённого из-за коронавируса режима самоизоляции.
В Новосибирске уволили полицейского за план по нарушителям самоизоляции
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.

«Проведена служебная проверка, по результатам которой за нарушение требований законодательства России принято решение об увольнении данного сотрудника со службы... и привлечении к строгой дисциплинарной ответственности непосредственных руководителей», — сказал собеседник.

Как указывает агентство, ранее в соцсетях появились голосовые сообщения из мессенджера WhatsApp, на которых якобы начальник службы участковых УМВД Новосибирска давала указания сотрудникам составлять «по восемь-десять протоколов» за нарушение режима самоизоляции.

В аудиозаписи говорилось, что оформлять якобы нужно «всех поголовно», кроме женщин с колясками и стариков. За нарушение плана она грозилась продлевать подчинённым рабочий день.

Согласно представленным данным, план по штрафам был необходим для предоставления отчёта начальству. 

Ранее Newsnn.ru сообщал, что в Нижегородской области с 10 по 28 апреля составили более 4,4 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции.

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