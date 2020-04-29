В Нижегородской области составили 4,4 тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции

Короткая ссылка
В Нижегородской области с 10 по 28 апреля составили более 4,4 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции.
В Нижегородской области составили 4,4 тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В настоящее время 3,1 тыс. протоколов переданы в суд. По 199 уже приняты решения. В частности, наложены штрафы на сумму более 1 млн рублей.

Режим повышенной готовности действует в регионе с 30 марта, передаёт mk.ru.

Ранее сообщалось, что Сахалинский ситуационный центр выявил 170 случаев нарушения карантина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить