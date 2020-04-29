В Нижегородской области составили 4,4 тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции
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- РИА Новости
Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В настоящее время 3,1 тыс. протоколов переданы в суд. По 199 уже приняты решения. В частности, наложены штрафы на сумму более 1 млн рублей.
Режим повышенной готовности действует в регионе с 30 марта, передаёт mk.ru.
Ранее сообщалось, что Сахалинский ситуационный центр выявил 170 случаев нарушения карантина.