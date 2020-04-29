В Нижегородской области составили 4,4 тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции

В Нижегородской области с 10 по 28 апреля составили более 4,4 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции.

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В настоящее время 3,1 тыс. протоколов переданы в суд. По 199 уже приняты решения. В частности, наложены штрафы на сумму более 1 млн рублей.

Режим повышенной готовности действует в регионе с 30 марта, передаёт mk.ru.

Ранее сообщалось, что Сахалинский ситуационный центр выявил 170 случаев нарушения карантина.