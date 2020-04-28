Сахалинский ситуационный центр выявил 170 случаев нарушения карантина

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Сахалинский ситуационный центр зафиксировал в апреле около 170 доказанных случаев нарушения карантина.
Сахалинский ситуационный центр выявил 170 случаев нарушения карантина
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В режиме реального времени отслеживаются все, кто прибывает в область, кто находится на 14-дневном карантине и уже прошёл его.

Центр также мониторит места обсервации, собирает данные о количестве свободных мест.

Информацию о нарушителях и предписания об обязательной изоляции передают в правоохранительные органы, а затем в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане выявили 140 нарушений режима самоизоляции.

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