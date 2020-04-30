Вирусолог оценил идею установки боксов для тестирования на коронавирус

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко прокомментировал инициативу установить на улицах боксы, в которых можно пройти тестирование на коронавирус.

«Это хорошее предложение, хороший метод, который ограничивает, во-первых, возможность заражения врачей, а во-вторых, даёт возможность человеку проверить себя на коронавирус», — отметил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Вирусолог добавил, что технология такого тестирования должна быть хорошо продумана, чтобы снизить всевозможные риски.

Ранее специальный представитель Министерства науки и высшего образования России по вопросам биологической и экологической безопасности Николай Дурманов в беседе с «Известиями» прокомментировал возможность тестирования на генетическую предрасположенность к коронавирусу.