Вирусолог оценил идею установки боксов для тестирования на коронавирус
- globallookpress.com
«Это хорошее предложение, хороший метод, который ограничивает, во-первых, возможность заражения врачей, а во-вторых, даёт возможность человеку проверить себя на коронавирус», — отметил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».
Вирусолог добавил, что технология такого тестирования должна быть хорошо продумана, чтобы снизить всевозможные риски.
Ранее специальный представитель Министерства науки и высшего образования России по вопросам биологической и экологической безопасности Николай Дурманов в беседе с «Известиями» прокомментировал возможность тестирования на генетическую предрасположенность к коронавирусу.