В Подмосковье грабители украли 600 коробок с медицинскими масками

Неизвестные похитили со склада в подмосковном Одинцове 600 коробок с медицинскими масками и электронными градусниками, а также 1 млн рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

«29 апреля поступило сообщение... о хищении группой лиц с использованием оружия в арендуемом складском помещении на улице Железнодорожной в Одинцове 1 млн рублей, трёх мобильных телефонов и 600 коробок с медицинскими масками и электронными градусниками», — указали в ведомстве.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье УК России «Разбой». В настоящий момент полиция занимается поиском преступников.

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