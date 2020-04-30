В Подмосковье грабители украли 600 коробок с медицинскими масками

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Неизвестные похитили со склада в подмосковном Одинцове 600 коробок с медицинскими масками и электронными градусниками, а также 1 млн рублей.
В Подмосковье грабители украли 600 коробок с медицинскими масками
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

«29 апреля поступило сообщение... о хищении группой лиц с использованием оружия в арендуемом складском помещении на улице Железнодорожной в Одинцове 1 млн рублей, трёх мобильных телефонов и 600 коробок с медицинскими масками и электронными градусниками», — указали в ведомстве.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье УК России «Разбой». В настоящий момент полиция занимается поиском преступников.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники Уральского таможенного управления пресекли вывоз 27 тонн средств индивидуальной защиты.

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