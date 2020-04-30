В рамках проекта #ПочтаПобеды пришли три письма из Франции

В рамках проекта RT #ПочтаПобеды пришло три письма из Франции. Их автор — житель южного пригорода Парижа Серж Демкофф.

Одно из посланий адресовано ветерану Николаю Ключникову.

«Ваши волнующие рассказы напоминают нам, что победа 1945 года была достигнута ценой тяжёлой борьбы и ужасных сражений», — пишет Демкофф.

По его словам, во Франции уже несколько лет некоторые учёные представляют полную историю Великой Отечественной войны, и о сражении за Ржев, о Курской битве, о битве за Берлин теперь рассказывается на базе материалов из российских архивов.

«Этой страницы будет недостаточно, чтобы отблагодарить вас — вас и ваш народ — за эту героическую жертву, принесённую ради освобождения мира от варварства», — отметил Демкофф.

Его второе письмо адресовано жительнице блокадного Ленинграда Зое Романенко.

«Ваш рассказ о блокаде Ленинграда меня глубоко тронул. Он отзывается эхом в воспоминаниях моей молодости», — заявил он.

Как пояснил Демкофф, в детстве отец подарил ему книгу «Борис», написанную голландцем Яапом Тер Хааром. В ней рассказывается история русского мальчика во время блокады Ленинграда.

«С тех пор я прочитал много книг и посмотрел много документальных фильмов, посвящённых Великой Отечественной войне», — рассказал автор письма.

Его третье послание адресовано ветеранам Борису Шапошникову, Ивану Мартынушкину и Спартаку Сычёву.

«Ваша страна поднялась по всем фронтам и в тылу, чтобы добыть эту Победу. Никто не забыт, ничто не забыто, ничто не будет забыто», — написал Демкофф.

В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, кто укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой может написать письма ветеранам, их истории войн и побед будут рассказаны в течение следующих месяцев.

Отправленные в редакцию телеканала письма передадут ветеранам.