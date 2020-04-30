В рамках проекта #ПочтаПобеды пришли три письма из Франции
- РИА Новости
Одно из посланий адресовано ветерану Николаю Ключникову.
«Ваши волнующие рассказы напоминают нам, что победа 1945 года была достигнута ценой тяжёлой борьбы и ужасных сражений», — пишет Демкофф.
По его словам, во Франции уже несколько лет некоторые учёные представляют полную историю Великой Отечественной войны, и о сражении за Ржев, о Курской битве, о битве за Берлин теперь рассказывается на базе материалов из российских архивов.
«Этой страницы будет недостаточно, чтобы отблагодарить вас — вас и ваш народ — за эту героическую жертву, принесённую ради освобождения мира от варварства», — отметил Демкофф.
Его второе письмо адресовано жительнице блокадного Ленинграда Зое Романенко.
«Ваш рассказ о блокаде Ленинграда меня глубоко тронул. Он отзывается эхом в воспоминаниях моей молодости», — заявил он.
Как пояснил Демкофф, в детстве отец подарил ему книгу «Борис», написанную голландцем Яапом Тер Хааром. В ней рассказывается история русского мальчика во время блокады Ленинграда.
«С тех пор я прочитал много книг и посмотрел много документальных фильмов, посвящённых Великой Отечественной войне», — рассказал автор письма.
Его третье послание адресовано ветеранам Борису Шапошникову, Ивану Мартынушкину и Спартаку Сычёву.
«Ваша страна поднялась по всем фронтам и в тылу, чтобы добыть эту Победу. Никто не забыт, ничто не забыто, ничто не будет забыто», — написал Демкофф.
В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, кто укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.
С помощью проекта #ПочтаПобеды любой может написать письма ветеранам, их истории войн и побед будут рассказаны в течение следующих месяцев.
Отправленные в редакцию телеканала письма передадут ветеранам.