В рамках проекта #ПочтаПобеды пришло два письма из Германии

Два новых письма из Германии пришло в рамках проекта RT #ПочтаПобеды.

Одно из писем адресовано жительнице блокадного Ленинграда Зое Романенко.

Жительница Кёльна Регина Шварц поздравила ветерана с приближением 75-й годовщины Дня Победы.

«Я рада, что могу выразить в письме своё чувство солидарности с вами и русским народом. Особенно потому, что русский народ больше других пострадал в войне с фашизмом и понёс наибольшее число жертв для того, чтобы победить врага», — написала Шварц.

Она отметила, что её очень тронула история Зои Романенко.

«Я хочу выразить свои соболезнования в связи с тем, что пришлось пережить вам и всему русскому народу, особенно по вине немецких солдат. Мне было радостно узнать, что вы тоже могли быть в Берлине тогда, когда русские положили конец этим зверствам», — добавила она.

Второе письмо адресовано защитнику Сталинграда полковнику Борису Шапошникову.

«Вы, господин Шапошников, не зря прожили свою жизнь... Я склоняюсь перед вами... так низко, как это возможно», — говорится в письме жителя немецкого Бад-Бельцига.

Он добавил, что, по его мнению, у большинства россиян тёплая душа и это может почувствовать даже чужак.

В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, кто укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой может написать письма ветеранам, истории войн и побед которых будут рассказаны в течение следующих месяцев.

Отправленные в редакцию телеканала письма будут переданы ветеранам.