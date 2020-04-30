Фельдшер из Тулы рассказала о работе по борьбе с коронавирусом

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Фельдшер выездной бригады тульского центра медицины катастроф Светлана Казарина рассказала о работе по борьбе с коронавирусом.
Фельдшер из Тулы рассказала о работе по борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

«Эвакуационная бригада приходит утром, надевает специальную защиту. Это не халаты, не медицинская форма, это именно специальная защита: одноразовые комбинезоны, на ноги одноразовые бахилы. На руки — две пары перчаток, одна под комбинезон, другая сверху, на комбинезон, защитные очки и респиратор», — заявила Казарина в рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф «Вирус, который мы победим вместе. Истории врачей».

По её словам, после поступления вызова медики отправляются на место. По прибытии фельдшер должен быстро сориентироваться — собрать все нужные данные о пациенте, оказать первую помощь.

При необходимости при транспортировке больного применяется кислородная маска.

Большинство пациентов, у которых подозревается или выявлен COVID-19, уже примерно представляют, с чем имеют дело. Тем не менее без вопросов не обходится.

«Мы стараемся напомнить, что у нас есть больница, где лечится это заболевание, что люди обязательно выздоровеют, и мы их настраиваем на позитив», — отметила Казарина.

По её мнению, коронавирус удастся победить за счёт сплочённости, веры в медработников и выполнения простых рекомендаций.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге подготовили ещё одно отделение для пациентов с коронавирусом.

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