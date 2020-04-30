Врач предупредил о вреде курения на фоне коронавируса
- РИА Новости
В беседе с телеканалом «Звезда» он отметил пользу отказа от курения на фоне распространения COVID-19, так как инфекция в первую очередь поражает бронхи и лёгкие и повышает риск хронических проявлений.
«Если вы курите, то, конечно, в период коронавирусной инфекции курение лучше поуменьшить. А вообще, этот период в принципе является хорошим поводом для всех бросить курить», — заявил медик.
Эти рекомендации, по его словам, в особенности касаются людей с подтверждённым диагнозом.
Владимир Зайцев также рекомендовал чаще дышать свежим воздухом, проветривать помещение и установить в комнате увлажнитель воздуха для очищения бронхолёгочной системы.
Ранее, как сообщал kp.ru, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов объяснил, чем коронавирусная пневмония отличается от обычной.