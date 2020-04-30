Врач предупредил о вреде курения на фоне коронавируса

Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев предупредил, что курение при коронавирусной инфекции может привести к осложнениям.

В беседе с телеканалом «Звезда» он отметил пользу отказа от курения на фоне распространения COVID-19, так как инфекция в первую очередь поражает бронхи и лёгкие и повышает риск хронических проявлений.

«Если вы курите, то, конечно, в период коронавирусной инфекции курение лучше поуменьшить. А вообще, этот период в принципе является хорошим поводом для всех бросить курить», — заявил медик.

Эти рекомендации, по его словам, в особенности касаются людей с подтверждённым диагнозом.

Владимир Зайцев также рекомендовал чаще дышать свежим воздухом, проветривать помещение и установить в комнате увлажнитель воздуха для очищения бронхолёгочной системы.

Ранее, как сообщал kp.ru, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов объяснил, чем коронавирусная пневмония отличается от обычной.