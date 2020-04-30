Врач предупредил о вреде курения на фоне коронавируса

Короткая ссылка
Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев предупредил, что курение при коронавирусной инфекции может привести к осложнениям.
Врач предупредил о вреде курения на фоне коронавируса
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «Звезда» он отметил пользу отказа от курения на фоне распространения COVID-19, так как инфекция в первую очередь поражает бронхи и лёгкие и повышает риск хронических проявлений.

«Если вы курите, то, конечно, в период коронавирусной инфекции курение лучше поуменьшить. А вообще, этот период в принципе является хорошим поводом для всех бросить курить», — заявил медик.

Эти рекомендации, по его словам, в особенности касаются людей с подтверждённым диагнозом.

Владимир Зайцев также рекомендовал чаще дышать свежим воздухом, проветривать помещение и установить в комнате увлажнитель воздуха для очищения бронхолёгочной системы.

Ранее, как сообщал kp.ru, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов объяснил, чем коронавирусная пневмония отличается от обычной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить