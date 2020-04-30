В Томской области умер первый пациент с коронавирусом
- РИА Новости
«Зарегистрирован первый случай смерти от коронавирусной инфекции, выявлены два новых случая заболевания, двое выздоровели», — говорится в сообщении.
По словам вице-губернатора Ивана Деева, умерший «не работал, входил в группу риска по возрасту, имел тяжёлые сопутствующие заболевания».
«На этом фоне COVID-19 у него развилась тяжёлая форма пневмонии, в течение девяти дней он находился на искусственной вентиляции лёгких», — рассказал он.
Деев отметил, что «причиной смерти стала полиорганная недостаточность».
Ранее первые случаи смерти пациентов с COVID-19 были зафиксированы в Якутии и Ярославской области.