В Якутии скончался первый пациент с коронавирусом

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Глава Якутии Айсен Николаев сообщил о первом в республике случае смерти пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Якутии скончался первый пациент с коронавирусом
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«Пришла печальная новость: в Якутске умерла пациентка с коронавирусной инфекцией. Ей было 65 лет», — сообщил он в своём Instagram.

По его словам, женщину госпитализировали на поздней стадии заболевания в тяжёлом состоянии.

Врачи пытались спасти ей жизнь, но «возраст и многочисленные сопутствующие хронические заболевания сыграли свою роль», добавил глава региона.

В конце марта в Якутии ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

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