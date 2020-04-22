В Ярославской области умер первый пациент с коронавирусом

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В Ярославской области зафиксирована первая смерть пациента с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.
В Ярославской области умер первый пациент с коронавирусом
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

«В регионе произошла первая смерть от коронавирусной инфекции. Скончался мужчина 1951 года рождения. Он поступил в Госпиталь ветеранов войн на скорой помощи с диагнозом «внебольничная пневмония» в крайне тяжёлом состоянии», — написал он в Instagram.

Миронов отметил, что врачи сделали всё возможное для спасения жизни пациента.

«Но лечение осложнялось множественными сопутствующими хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за сутки в России выявлено 5236 случаев заражения коронавирусом.

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