В Ярославской области умер первый пациент с коронавирусом
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- РИА Новости
«В регионе произошла первая смерть от коронавирусной инфекции. Скончался мужчина 1951 года рождения. Он поступил в Госпиталь ветеранов войн на скорой помощи с диагнозом «внебольничная пневмония» в крайне тяжёлом состоянии», — написал он в Instagram.
Миронов отметил, что врачи сделали всё возможное для спасения жизни пациента.
«Но лечение осложнялось множественными сопутствующими хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что за сутки в России выявлено 5236 случаев заражения коронавирусом.