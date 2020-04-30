В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах

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В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны.
В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах
  • АГН «Москва»

Отмечается, что больше всего заражённых зафиксировали в Москве.

«Распределение по субъектам: Москва — 3093, Московская область — 793, Санкт-Петербург — 336», — говорится в заявлении.

Уточняется, что более 100 новых инфицированных также выявили в Нижегородской, Брянской, Калужской, Мурманской областях и Дагестане.

Ранее стало известно, что за сутки в России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее этот показатель составлял 5841 случай.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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