В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило 5 тысяч

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве более 5 тыс. человек вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19.

«С каждым днём в Москве от коронавируса выздоравливают всё больше людей, это очень хорошая динамика. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 525 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 5135», — цитирует её ТАСС.

Ранее Ракова заявила, что врачи в Москве отмечают улучшение состояния пациентов с коронавирусной инфекцией после переливания им плазмы крови выздоровевших от COVID-19.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН оценил ситуацию с коронавирусом в России.