Песков предупредил о риске второй волны коронавируса в России

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В России сохраняется очень большой риск второй волны заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков предупредил о риске второй волны коронавируса в России
  • Reuters

«Риск очень большой — возобновления, второй волны (коронавируса. — RT), можно это как угодно называть. В первую очередь — это риск для здоровья людей и для экономики», —  сообщил он в интервью RTVI.

Песков отметил, что самое сложное решение для стран — организовать поэтапный выход из режима ограничительных мер.

«Технология у всех стран разная, кто-то идёт более осторожно, кто-то растягивает по времени процедуру выхода из режима изоляции», — сказал он.

Песков также рассказал, что России удалось избежать катастрофического сценария с распространением COVID-19.

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