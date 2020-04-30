Число заразившихся коронавирусом на Сахалине достигло 25

Короткая ссылка
Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Сахалинской области достигло 25. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.
Число заразившихся коронавирусом на Сахалине достигло 25
  • Reuters

«По информации оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области, по состоянию на 09:00 30 апреля в регионе лечение от коронавируса проходят 6 человек, 19 пациентов уже выписаны», — написал он в Telegram.

По данным Лимаренко, оба случая инфицирования являются завозными: заразившиеся прилетели на остров из Москвы.

Число пациентов с коронавирусной инфекцией в России за последние сутки выросло на 5841 в 82 регионах.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 99 399 случаев заражения COVID-19.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в России — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить