Число заразившихся коронавирусом на Сахалине достигло 25

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Сахалинской области достигло 25. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

«По информации оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области, по состоянию на 09:00 30 апреля в регионе лечение от коронавируса проходят 6 человек, 19 пациентов уже выписаны», — написал он в Telegram.

По данным Лимаренко, оба случая инфицирования являются завозными: заразившиеся прилетели на остров из Москвы.

Число пациентов с коронавирусной инфекцией в России за последние сутки выросло на 5841 в 82 регионах.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 99 399 случаев заражения COVID-19.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в России — в материале RT.