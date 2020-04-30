Эксперт назвал регион России с самой благоприятной ситуацией с COVID-19
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«В субъектах Российской Федерации ситуация сейчас лучше всего в Калининградской области, потому что заражение произошло раньше. С 12 мая там открываются торговые центры», — заявил он в эфире программы «60 минут »на канале «Россия 1».
По словам Абзалова, открытие торговых центров происходит в последнюю очередь из-за их высокой посещаемости.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что непродовольственные магазины в Калининградской области откроются 29 апреля.