Эксперт назвал регион России с самой благоприятной ситуацией с COVID-19

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В Калининградской области наблюдается наиболее благоприятная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 среди регионов России. Об этом сообщил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Эксперт назвал регион России с самой благоприятной ситуацией с COVID-19
  • Reuters

«В субъектах Российской Федерации ситуация сейчас лучше всего в Калининградской области, потому что заражение произошло раньше. С 12 мая там открываются торговые центры», — заявил он в эфире программы «60 минут »на канале «Россия 1».

По словам Абзалова, открытие торговых центров происходит в последнюю очередь из-за их высокой посещаемости.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что непродовольственные магазины в Калининградской области откроются 29 апреля.

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