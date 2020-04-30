Эксперт назвал регион России с самой благоприятной ситуацией с COVID-19

В Калининградской области наблюдается наиболее благоприятная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 среди регионов России. Об этом сообщил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«В субъектах Российской Федерации ситуация сейчас лучше всего в Калининградской области, потому что заражение произошло раньше. С 12 мая там открываются торговые центры», — заявил он в эфире программы «60 минут »на канале «Россия 1».

По словам Абзалова, открытие торговых центров происходит в последнюю очередь из-за их высокой посещаемости.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что непродовольственные магазины в Калининградской области откроются 29 апреля.