В МЧС сообщили о спасении более 70 тысяч человек с начала 2020 года
- РИА Новости
- © Александр Кондратюк
«Подразделениями всех видов пожарной охраны в среднем каждый день совершается около 6 тыс. выездов... Только в этом году на пожарах, при авариях и чрезвычайных ситуациях спасено более 70 тыс. человек. В среднем ежедневно они спасают до 500 человек», — приводит ТАСС сообщение.
В министерстве уточнили, что одна пожарная часть совершает до четырёх выездов в сутки.
14 апреля МЧС России сообщило о введении в 52 регионах особого противопожарного режима, который предусматривает полный запрет на посещение лесов и разведение в них огня из-за сложной пожароопасной обстановки.