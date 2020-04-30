В МЧС сообщили о спасении более 70 тысяч человек с начала 2020 года

Короткая ссылка
С начала 2020 года при пожарах и других ЧС в России спасено более 70 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС.
В МЧС сообщили о спасении более 70 тысяч человек с начала 2020 года
  • РИА Новости
  • © Александр Кондратюк

«Подразделениями всех видов пожарной охраны в среднем каждый день совершается около 6 тыс. выездов... Только в этом году на пожарах, при авариях и чрезвычайных ситуациях спасено более 70 тыс. человек. В среднем ежедневно они спасают до 500 человек», — приводит ТАСС сообщение.

В министерстве уточнили, что одна пожарная часть совершает до четырёх выездов в сутки.

14 апреля МЧС России сообщило о введении в 52 регионах особого противопожарного режима, который предусматривает полный запрет на посещение лесов и разведение в них огня из-за сложной пожароопасной обстановки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить