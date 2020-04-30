В МЧС сообщили о спасении более 70 тысяч человек с начала 2020 года

С начала 2020 года при пожарах и других ЧС в России спасено более 70 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС.

«Подразделениями всех видов пожарной охраны в среднем каждый день совершается около 6 тыс. выездов... Только в этом году на пожарах, при авариях и чрезвычайных ситуациях спасено более 70 тыс. человек. В среднем ежедневно они спасают до 500 человек», — приводит ТАСС сообщение.

В министерстве уточнили, что одна пожарная часть совершает до четырёх выездов в сутки.

14 апреля МЧС России сообщило о введении в 52 регионах особого противопожарного режима, который предусматривает полный запрет на посещение лесов и разведение в них огня из-за сложной пожароопасной обстановки.