МЧС России ввело особый противопожарный режим в 52 регионах
- РИА Новости
«В связи со сложной пожароопасной обстановкой, на территории 52 субъектов и в более тысячи муниципальных образований введён особый противопожарный режим», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что в этих регионах установлены дополнительные требования, которые препятствуют распространению природных пожаров и перехода их на населенные пункты.
В ведомстве сообщил, что для повышения качества расследования, установления причин и выявления виновников природных пожаров МЧС увеличило численность органов дознания почти на 380 специалистов.
«По фактам природных пожаров дознавателями МЧС возбуждено 59 уголовных дел», — добавили в ведомстве.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что Минприроды Удмуртской Республики выпустило приказ о начале пожароопасного сезона в лесах региона с 20 апреля.