МЧС России ввело особый противопожарный режим в 52 регионах

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МЧС России в 52 регионах ввело особый противопожарный режим, который предусматривает полный запрет на посещение лесов и разведение в них огня из-за сложной пожароопасной обстановкой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
МЧС России ввело особый противопожарный режим в 52 регионах
  • РИА Новости

«В связи со сложной пожароопасной обстановкой, на территории 52 субъектов и в более тысячи муниципальных образований введён особый противопожарный режим», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в этих регионах установлены дополнительные требования, которые препятствуют распространению природных пожаров и перехода их на населенные пункты.

В ведомстве сообщил, что для повышения качества расследования, установления причин и выявления виновников природных пожаров МЧС увеличило численность органов дознания почти на 380 специалистов.

«По фактам природных пожаров дознавателями МЧС возбуждено 59 уголовных дел», — добавили в ведомстве.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что Минприроды Удмуртской Республики выпустило приказ о начале пожароопасного сезона в лесах региона с 20 апреля.

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