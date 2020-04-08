В Удмуртии заявили о начале пожароопасного сезона с 20 апреля

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Минприроды Удмуртской Республики выпустило приказ о начале пожароопасного сезона в лесах региона с 20 апреля.
В Удмуртии заявили о начале пожароопасного сезона с 20 апреля
  • РИА Новости

Как передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу ведомства, жителей попросили строго соблюдать правила пожарной безопасности, быть осторожными при обращении с огнём в лесах и на участках, покрытых прошлогодней сухой растительностью.

Отмечается, что владельцам участков необходимо расчистить их от сухой травы, валежника и мусора, а на границе леса должны быть оборудованы противопожарные полосы.

За нарушение требований предусмотрена административная ответственность.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе введён пожароопасный сезон с 23 марта.

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