В Госдуме рассказали о законопроекте о беспилотных автомобилях

Депутат Государственной думы Денис Кравченко рассказал о законопроекте о беспилотных автомобилях.

Об этом сообщает ФАН.

«Мы над этим активно работаем, я один из авторов законопроекта. У этого процесса две стороны, как у медали. Одна связана с развитием технологий, а другая — с ответственностью, которая должна наступить в случае, если что-то пойдёт не так», — заявил Кравченко в онлайн-эфире медиагруппы «Патриот».

Он выразил надежду, что проект примут в следующем году.

Как отметил депутат, вопрос будет урегулирован на новом уровне.

В сентябре 2019 года член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в беседе с «Известиями» оценил сроки рассмотрения законопроекта о беспилотных автомобилях в России.

В апреле 2020 года российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров до 31 мая разработать комплекс мероприятий по поэтапному внедрению на дорогах транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.