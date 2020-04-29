В Тюменской области разрешили работу автосалонов

В Тюменской области разрешили автосалонам возобновить работу. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Александра Моора.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«Предприятия могут начать работу при условии подачи соответствующего уведомления для включения в Единый реестр работающих предприятий и при неукоснительном соблюдении требований санэпидрежима», — отметили в оперштабе.

Кроме того, вправе возобновить деятельность специалисты IT-компаний, предприятия, занимающиеся установкой спутниковой связи, и с ограничениями — частные медклиники.

Ранее в Тюменской области расширили список предприятий, которым можно возобновить работу.

Газета «Известия» сообщала, что фрилансеры рассказали об изменениях в работе во время пандемии.