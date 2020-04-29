В Подмосковье рассказали о продлении пропускного режима

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление о продлении пропускного режима в регионе.

В документе указывается, что ранее выданные рабочие пропуска будут действовать до 4 мая, но на период 5—11 мая их необходимо будет продлевать самостоятельно или оформлять новые.

«Цифровые пропуска, оформленные со сроком действия до 30 апреля 2020 года, продолжают действовать до 4 мая 2020 года (включительно). При этом гражданин для продолжения использования соответствующего цифрового пропуска после 4 мая 2020 года обязан в период до 4 мая 2020 года продлить действующий цифровой пропуск либо оформить новый цифровой пропуск», — отмечается в постановлении.

Уточняется, что продление срока действия цифрового пропуска либо оформление нового цифрового пропуска осуществляется на срок до 11 мая 2020 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ситуации с продлением пропусков, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.