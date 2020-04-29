В Подмосковье планируют повысить надбавку для классных руководителей

В Московской области планируют повысить надбавку для классных руководителей.

Как сообщает телеканал «360», эту тему обсудили на онлайн-заседании Мособлдумы.

В настоящее время сумма составляет 6 тыс. рублей. С учётом дополнительных средств она вырастет до 11 тыс.

В регионе около 30 тыс. классных руководителей. На выплаты предусмотрено 911,5 млн рублей. Средства будут направлены из федерального бюджета, рассказал заместитель министра образования Подмосковья Андрей Лазарев.

Получать увеличенную надбавку педагоги станут с 1 сентября 2020 года.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде обсудили работу образовательных учреждений.