В Подмосковье планируют повысить надбавку для классных руководителей
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- РИА Новости
Как сообщает телеканал «360», эту тему обсудили на онлайн-заседании Мособлдумы.
В настоящее время сумма составляет 6 тыс. рублей. С учётом дополнительных средств она вырастет до 11 тыс.
В регионе около 30 тыс. классных руководителей. На выплаты предусмотрено 911,5 млн рублей. Средства будут направлены из федерального бюджета, рассказал заместитель министра образования Подмосковья Андрей Лазарев.
Получать увеличенную надбавку педагоги станут с 1 сентября 2020 года.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде обсудили работу образовательных учреждений.