В Подмосковье планируют повысить надбавку для классных руководителей

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В Московской области планируют повысить надбавку для классных руководителей.
В Подмосковье планируют повысить надбавку для классных руководителей
  • © Михаил Мокрушин
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «360», эту тему обсудили на онлайн-заседании Мособлдумы.

В настоящее время сумма составляет 6 тыс. рублей. С учётом дополнительных средств она вырастет до 11 тыс.

В регионе около 30 тыс. классных руководителей. На выплаты предусмотрено 911,5 млн рублей. Средства будут направлены из федерального бюджета, рассказал заместитель министра образования Подмосковья Андрей Лазарев.

Получать увеличенную надбавку педагоги станут с 1 сентября 2020 года.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде обсудили работу образовательных учреждений.

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