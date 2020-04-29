Врач рассказал об особенностях коронавирусной пневмонии

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов объяснил, чем коронавирусная пневмония отличается от обычной.

Об этом сообщает kp.ru.

По его словам, при коронавирусной пневмонии наблюдаются те же процессы, что и у «оппортунистической», — то есть воспаление происходит не в лёгочной ткани, а в перегородках.

«Все дольки разделены прослойками, в которых сосудики идут, мелкие бронхи. Эта соединительная ткань воспаляется. Внешне как будто утолщается эта сетка, в которой лёгочная ткань. Нет кашля. А человек чахнет и хиреет», — пояснил Жемчугов.

Он отметил, что такую пневмонию на рентгене сможет определить только очень опытный рентгенолог.

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