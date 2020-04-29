Врач рассказал об особенностях коронавирусной пневмонии

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Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов объяснил, чем коронавирусная пневмония отличается от обычной.
Врач рассказал об особенностях коронавирусной пневмонии
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

По его словам, при коронавирусной пневмонии наблюдаются те же процессы, что и у «оппортунистической», — то есть воспаление происходит не в лёгочной ткани, а в перегородках.

«Все дольки разделены прослойками, в которых сосудики идут, мелкие бронхи. Эта соединительная ткань воспаляется. Внешне как будто утолщается эта сетка, в которой лёгочная ткань. Нет кашля. А человек чахнет и хиреет», — пояснил Жемчугов.

Он отметил, что такую пневмонию на рентгене сможет определить только очень опытный рентгенолог.

Ранее аллерголог-иммунолог Олеся Иванова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала об отличиях признаков сезонной аллергии и симптомов коронавируса.

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