В Москве рассказали о постепенном смягчении ограничений для отраслей

Смягчение ограничений, которые были введены из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, начнётся в Москве со строительной отрасли и промышленности. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы совместно с Роспотребнадзором сейчас готовим для всех отраслей, которые приостановили свою деятельность, план постепенного выхода. В первую очередь послабления коснутся строительной отрасли, предприятий промышленности», — цитирует ТАСС Ефимова.

По его словам, затем это будет касаться бытовых услуг и непродовольственной торговли.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил правительству подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений по коронавирусу.

Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, в городе начнут ослаблять ограничения, как только уровень заболеваемости пойдёт на спад.