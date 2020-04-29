В Москве рассказали о постепенном смягчении ограничений для отраслей

Короткая ссылка
Смягчение ограничений, которые были введены из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, начнётся в Москве со строительной отрасли и промышленности. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Москве рассказали о постепенном смягчении ограничений для отраслей
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Мы совместно с Роспотребнадзором сейчас готовим для всех отраслей, которые приостановили свою деятельность, план постепенного выхода. В первую очередь послабления коснутся строительной отрасли, предприятий промышленности», — цитирует ТАСС Ефимова.

По его словам, затем это будет касаться бытовых услуг и непродовольственной торговли.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил правительству подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений по коронавирусу.

Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, в городе начнут ослаблять ограничения, как только уровень заболеваемости пойдёт на спад. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить