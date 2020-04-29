В Москве рассказали о постепенном смягчении ограничений для отраслей
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- РИА Новости
«Мы совместно с Роспотребнадзором сейчас готовим для всех отраслей, которые приостановили свою деятельность, план постепенного выхода. В первую очередь послабления коснутся строительной отрасли, предприятий промышленности», — цитирует ТАСС Ефимова.
По его словам, затем это будет касаться бытовых услуг и непродовольственной торговли.
Ранее российский лидер Владимир Путин поручил правительству подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений по коронавирусу.
Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, в городе начнут ослаблять ограничения, как только уровень заболеваемости пойдёт на спад.