Ортопед рассказал, как сохранить здоровыми позвоночник и шею во время дистанционной работы

Ортопед Владимир Хорошев рассказал, как сохранить здоровыми позвоночник и шею во время дистанционной работы.

«Есть упражнения, которым много тысяч лет, из древней восточной медицины, в частности из древней индуистской медицины», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, можно воспользоваться и советами из китайской медицины — использовать упражнения «золотая рыбка» и «золотая змейка».

«Золотая змейка» — человек укладывается на пол и пытается, не отрывая ни одной точки, прилегающей к полу, изобразить струящиеся движения змеи. Это великолепно для шеи, грудного и поясничного отделов позвоночника», — пояснил он.

Как рассказал Хорошев, для «золотой рыбки» нужно лечь на пол и делать волнообразные движения при неподвижной голове и пятках.

Другие упражнения для шеи желательно делать после консультации со специалистом.

Ранее врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в беседе с «Известиями» предупредила о возможной опасности перехода на интервальное голодание на фоне коронавируса.